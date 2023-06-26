Mardin’de vatandaşlar, Kurban Bayramı alışverişinde bölgenin alışveriş ve sosyal yaşam merkezi haline gelen Mardian Mall’ın yolunu tuttu.

AVM yönetimi, ziyaretçilerinin daha konforlu ve rahat bir alışveriş yapmaları için ek olarak açılış ve kapanış saatlerini 25-26 Haziran tarihleri arasında 23.00’ ten 27 Haziran Arefe günü gece 24.00’e kadar uzattığını bildirdi.

Ziyaretçiler, bayram boyunca palyaço, tahta bacak, hulahop, poi, diablo gösterisi, yüz boyama ve çeşitli yarışmalar ile keyifli anlar yaşama imkanı bulabilecek. AVM, bayramın ilk günü 13.00- 22.00 saatleri arasında, bayramın diğer günlerinde ise 10.00’da açılıp 22.00’de kapanacak.

AVM’nin alışverişin yanı sıra eğlence alternatifleriyle de öne çıktığını dile getiren AVM yetkilisi Mahmut Yıldızhan, “Bayramda en büyük ilgiyi alışveriş merkezimizin içerisinde toplamda 4 bin metrekare alanda bulunan tifiland, bowlingo ve lazer tag arenamız gibi eğlence alanlarımız ve dünyaca ünlü markaların yer aldığı yeme-içme mekanlarımız görüyor. Kurban Bayramı öncesindeki hareketliliğin tatil boyunca devam etmesini bekliyoruz” dedi.