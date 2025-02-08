Mardian Mall Alışveriş Merkezi, çocuklar ve aileler için unutulmaz bir etkinliğe imza attı. Dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan ’Baby Shark’ temasıyla düzenlenen etkinlik, çocuklara eğlenceli anlar yaşatırken öğretici bir deneyim sundu.

Etkinliğe yoğun ilgi gösteren minik ziyaretçiler, Baby Shark şarkısı eşliğinde dans ederek doyasıya eğlendi. Aynı zamanda, etkinlik kapsamında çevre bilinci ve doğa sevgisi gibi önemli mesajlar da çocuklara aktarıldı.

Mardian Mall Pazarlama Müdürü Dilber Ecevit, tatillerin çocukların eğlenerek öğrenebileceği, ailelerin de birlikte keyifli vakit geçirebileceği bir dönem olduğunu söyledi. Ecevit, ’’Baby Shark etkinliği ile hem çocuklarımızın yüzünü güldürmeyi hem de onlara çevre kirliliği gibi önemli konularda farkındalık kazandırmayı hedefledik. Mardian Mall olarak, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ediyor ve bu tür etkinliklerle topluma değer katmayı sürdürüyoruz" dedi.

Etkinlik, çocukların coşkulu katılımı ve ailelerin memnuniyetiyle tamamlandı. Mardian Mall’in, gelecekte de benzer organizasyonlarla ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatmaya devam edeceği kaydedildi.