Mardian Mall, yerli sinemanın en yeni yapımlarından "Aşk Sadece Bir An" filminin özel gösterimine ev sahipliği yaptı.

Yerli sinemanın en yeni yapımlarından "Aşk Sadece Bir An" filminin özel gösterimi Mardinal Mall’de yapıldı. Emirhan Çakal ve İbrahim Tılaver, sinemaseverlerle bir araya geldi. Mall Pazarlama Müdürü Dilber Ecevit, organizasyonun gördüğü ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek,"Mardian Mall olarak kültür ve sanata verdiğimiz desteği her geçen gün artırıyoruz. ‘Aşk Sadece Bir An’ filminin özel gösterimi, sinema tutkunları için unutulmaz bir deneyim oldu. Sanatı ve sanatçıyı desteklemeye, en yeni ve etkileyici yapımları izleyicilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.