Mardin’de ara tatilde çocuklar ve aileler, Mardian Mall’da düzenlenen birbirinden eğlenceli etkinliklerle unutulmaz anlar yaşadı.

Mickey Mouse ve Minnie Mouse maskotlarıyla yapılan yüz boyama etkinliklerinden sirk gösterilerine, tahta bacak gösterilerine kadar birçok aktiviteyle dolu bir tatil geçirdi. Mardian Mall Pazarlama Müdürü Dilber Ecevit, "Mardian Mall olarak, çocukların ve ailelerin tatil dönemlerinde keyifli vakit geçirebilmeleri için her türlü detayı düşündük. Mickey Mouse ve Minnie Mouse maskotlarıyla yapılan yüz boyama etkinlikleri, sirk gösterileri ve tahta bacak gösterileri gibi aktivitelerle hem çocuklar hem de aileler için eğlenceli bir ortam hedefledik. Mardian Mall’da çocuklar rengarenk yüz boyama etkinlikleri ile hayal güçlerini canlandırırken, sirk gösterileri ve tahta bacak gösterileri ve eğlenceyi bir arada yaşadı. Aileler de çocuklarının neşesine ortak olarak unutulmaz anlar biriktirdi” dedi.

Mardian Mall’ın, topluluğa ve ziyaretçilere her zaman en iyi deneyimi sunmayı amaçladıklarını belirten Ecevit, "Bu tür etkinlikler sayesinde, aileler çocuklarıyla birlikte kaliteli vakit geçirmenin tadını çıkarabiliyor. Bu başarılı etkinlikler, Mardian Mall’ın toplumun her kesimine yönelik sunduğu çeşitli aktivitelerle şehrin sosyal yaşamına katkı sağladığını bir kez daha gösterdi" diye konuştu.