Mardin’in en büyük alışveriş merkezi Mardian Mall, kitapseverleri 19 Kasım’a kadar sürecek olan kitap fuarı ile buluşturuyor.

Anayurt firması tarafından düzenlenen fuar, geniş bir kitap yelpazesi ile 25 liradan başlayan uygun fiyatlarla kitapseverlere hitap ediyor. Fuarın açılışında konuşan Pazarlama Müdürü Dilber Ecevit, Mardin’in kültürel zenginliğine katkı sağlamayı ve özellikle gençlere kitap sevgisini aşılamayı hedeflediklerini belirtti. Ecevit, “Kitap fuarımız, gençlerimizin bilgiye erişimini artıracak ve okuma alışkanlığını pekiştirecek. Kitaplarla dolu bir dünyaya adım atmak için tüm halkımızı fuarımıza bekliyoruz” dedi.

Kitapseverler için büyük bir fırsat olan bu etkinlik, kitap okuma alışkanlığını desteklemenin yanı sıra, öğrenciler ve tüm Mardin halkı için kültürel bir şölene dönüşecek. Her yaştan insanın faydalanabileceği bu fuar, Mardian Mall’da ziyaretçilerini bekliyor.