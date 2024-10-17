Mardin Meydanbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pazarlama ve Perakende Alanı Satış Danışmanlığı bölümü öğrencileri, bugün Mardian Mall Alışveriş Merkezinde gerçekleştirilen mağaza gezisi ile perakende dünyasının inceliklerini yerinde öğrenme fırsatı buldu.

Mardian Mall Alışveriş Merkezi Pazarlama Müdürü Dilber Ecevit, öğrencilere satış süreçleri ve işleyiş hakkında detaylı bilgiler verdi. Ecevit, pazarlama ve perakendenin ticaret dünyasındaki kritik rolünden bahsederek, "Pazarlama, ürün ve hizmetlerin doğru hedef kitleye ulaşmasını sağlar. Perakende ise bu ürün ve hizmetlerin nihai tüketiciye ulaşma sürecinde önemli bir köprüdür" dedi.

Ecevit ayrıca, öğrencilerin bu süreçleri sahada deneyimlemelerinin kariyer gelişimleri için büyük bir fırsat olduğunu vurguladı. Bu tür etkinliklerin öğrencilerin teori ile pratiği birleştirmelerinde önemli bir basamak olduğunu belirten Ecevit, "Gençlerimizin perakende sektöründe edindikleri bilgi ve tecrübelerle gelecekte başarılı birer profesyonel olacaklarına inancım tam. Mardian Mall AVM olarak, öğrencilerin eğitimlerine ve öğrenme süreçlerine katkıda bulunmayı önemsiyor ve bu tür etkinliklerle onlara sık sık destek olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.