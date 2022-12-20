Bölgenin hem ekonomisine hem de sosyal yaşamına önemli bir katma değer sağlayan Mardian Mall, mağaza karmasını yapı marketle güçlendirmeye devam ediyor.

Bölgenin hem ekonomisine hem de sosyal yaşamına önemli bir katma değer sağlayan Mardian Mall, mağaza karmasını yapı marketle güçlendirmeye devam ediyor.

Ev geliştirme perakendeciliğinin lideri Koçtaş, büyük mağazaları ve mahalleli formatı Koçtaş Fix ile Türkiye’de yayılımına ara vermeden sürdürüyor. 53 ilde mağazaları ile hizmet veren Koçtaş Fix 349. mağazasını Mardian MALL Avm’de hizmete açtı.

KOÇTAŞ Fix Akdeniz Bölge Müdürü Selami Dinçer, Mardian Mall AVM Müdürü Mahmut Yıldızhan ve yönetim ekibinin katılımıyla 733 metrekarelik mağazasıyla Mardinlilere hizmet vermeye başladı.

Mardian MALL Alışveriş Merkezi Müdürü Mahmut Yıldızhan, “AVM olarak verdiğimiz hizmetin kaliteli olması, misafirlerimizin aradığı her ürünü bulabilmesi ve misafirlerimizin Mardian Mall’a geldiği zaman kendini özel hissetmesi gerekiyor. Bütün çalışmalarımızı bu yönde planlıyoruz. Marka karmamızı güncel tutmaya ve yeni markalar için fırsat oluşturmaya özen gösteriyoruz. Bu anlamda sektörü yakından takip ediyor ve ziyaretçilerimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda adımlar atmaya devam ediyoruz.’’ dedi.