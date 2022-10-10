Mardin’de hizmet veren Mardian Mall Alışveriş Merkezi, ev sahipliği yaptığı kitap fuarıyla ziyaretçilerini kitaplarla buluşturdu.

Mardin’de hizmet veren Mardian Mall Alışveriş Merkezi, ev sahipliği yaptığı kitap fuarıyla ziyaretçilerini kitaplarla buluşturdu.

Mardian Mall Pazarlama Müdürü Dilber Ecevit, kenttin gelecek vizyonu açısından önemli bir kazanım olan alışveriş merkezimizde özellikle çocuklar ve gençler için eğitim alanında gerçekleştirdikleri çalışmalarla kentin eğitim ve kültür hayatına önemli bir katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

“Kitaplar, çocuklarımızın beyin ve dil gelişimine doğrudan etki eden en önemli araçlardandı” diyen Ecevit, “Çocuklara kitabı sevdirmek, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak bizler için önemlidir. Bu bağlamda, şehrimizin fuarcılık alanında marka değer kazanmasına önemli katma değerler sağlayacak olan Anayurt Yayınları iş birliğiyle Mardian Mall Alışveriş Merkezimiz çok kıymetli bir organizasyona ev sahipliği yapmakta ve öğrencilerimiz ile yetişkinliklerimizi sayısız kitapla buluşturmaktadır. Her etkinliğimizde çıtamızı daha da yükseltmek, bir öncekine göre daha iyi ve verimli bir iş çıkarmak için çabalıyoruz. Bizim için en büyük yatırım geleceğimizin mimarlarına yaptığımız yatırımdır. Bu özveriyle halkımızla binlerce kitabı buluşturuyoruz” dedi.

Bir kültür-sanat şehri olan Mardin’de düzenledikleri Kitap Fuarı, şehrin ve bölgenin kültür-sanat hayatına önemli katkılar sağlayacağını belirten Ecevit, “07 Ekim - 6 Kasım tarihlerinde olan Kitap Fuarı’nda başta öğrencilerimiz olmak üzere 7’den 70’e tüm halkımız binlerce esere ulaşacak ve birbirinden değerli kalemlerle buluşma fırsatı yakalayacak. Dünya klasiklerinden yeni çıkan kitaplara, en çok okunanlardan çocuk kitaplarına kadar geniş bir yelpazede hizmet sunan, binlerce kitabı 10 TL’den başlayan indirimli fiyatlarla kitapseverlerle buluşturan fuar, her gün 10.00 - 22.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek. Türk edebiyatının önemli isimlerinden Ahmet Selçuk İlkan ile 16 Ekim’de saat 16.00’da Mardian Mall Alışveriş Merkezi’nde düzenleyeceğimiz imza ve şiir dinletimize tüm halkımızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.