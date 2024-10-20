Mardian Mall Alışveriş Merkezi, D&R iş birliğiyle yazar Mahmut Aksoy’un imza günü etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Mardian Mall AVM Pazarlama ve Halkla İlişkiler Müdürü Dilber Ecevit, Mardian Mall olarak kültürel etkinliklere büyük önem verdiklerini söyledi. Ecevit, "Bu tür etkinlikler, toplumumuzun kültürel bağlarını güçlendiren önemli adımlardır. Mardin halkının bu tür etkinliklere olan yoğun ilgisi, kültürel zenginliğimizi pekiştirmektedir. Mardian Mall, kültürel ve sanatsal etkinliklere verdiği destekle bölgedeki kültürel çeşitliliği ve etkileşimi artırmaya devam ediyor. Ünlü yazar Mahmut Aksoy’a ve etkinliğe katılan herkese teşekkür ederiz. Katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz” dedi.