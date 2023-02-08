Mardian MALL, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen vatandaşlar için yardım seferberliği başlattı

Mardian MALL, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen vatandaşlar için yardım seferberliği başlattı

Deprem bölgelerinde çalışmalara devam ederken birçok ilden deprem bölgelerine yardımlar hazırlanıp bölgelere ulaştırılmaya devam ediyor. Mardin’de vatandaşlar yardımlar için çalışırken, Mardian MALL yardım seferberliğine öncülük ederek deprem bölgelerine yardım toplamak ve ulaştırmak için büyük gayret gösteriyor.

“Bu zor günleri birlik olup, tam seferberlik halinde atlatmayı umuyoruz”

Mardian MALL Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Kösen, depremden etkilenen bütün vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Kösen, “Kösen Grup olarak bölge halkı ve deprem bölgesinde yardımda bulunan tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçları için gerekli adımları atmış bulunmaktayız. Bu zor günleri birlik olup, tam seferberlik halinde atlatmayı umuyoruz. Tüm grup şirketlerimiz seferber olmuş durumda Mardin Valimiz Mahmut Demirtaş’ın koordinesinde 10 tır su, 1 tır takviye gıda ve ilk yardım malzemesi ve Mardian MALL olarak 1 tır yaşam malzemeleri Adana ve Adıyaman’a doğru yola çıktılar’ dedi.

“Depremde zarar gören bölgelere güvenli bir şekilde sevk ediyoruz”

Mardian MALL AVM Müdürü Mahmut Yıldızhan da tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, ‘Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın hayati ihtiyaçlarını karşılamak için Mardian MALL AVM’mizin danışma noktasına kurduğumuz yardım toplama merkezine gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. İlk günden beri birlik beraberlik ve dayanışma içinde olduğumuz bu zor günde ilettiğiniz bütün yardımları Mardin Valiliğimizin kontrolünde depremde zarar gören bölge belediyelerine ve kaymakamlıklarına iletiyor, ’Haydi Mardin’ sloganıyla Mardin halkının yardımlarını AVM danışmada toplayıp depremde zarar gören bölgelere güvenli bir şekilde sevk ediyoruz.’ diye konuştu.