Mardian Mall, 12 Aralık’ta tüm mağaza çalışanlarını, yöneticilerini ve yatırımcılarını bir araya getiren özel bir kahvaltı etkinliği düzenledi.

Etkinlik, çalışanların motivasyonunu artırmayı ve güçlü bir iş birliği ortamı hedefledi. AVM Müdürü Mahmut Yıldızhan, “Mağaza çalışanlarımız, yöneticilerimiz ve yatırımcılarımız bizim en değerli gücümüz. Bu kahvaltı, birlikte çalışma kültürümüzü güçlendirdi ve her bir katılımcımızın değerli olduğunu hissettirdi. Çalışanlarımızın mutlu ve motive olmaları, doğrudan müşteri memnuniyetine yansıyacaktır. Etkinlik, katılımcılara keyifli bir ortamda yönetimle iletişim kurma ve fikir alışverişinde bulunma fırsatı sundu. Mardian Mall olarak, çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin mutluluğuna verdiğimiz önemle, güçlü bir ekip ruhu ve iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.