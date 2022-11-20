Mardin’de hizmet veren Mardian Mall, ara tatilde çocukları unutmayarak hayallerindeki meslekleri yaşamaları için atölye çalışması düzenledi.

Mardin’de hizmet veren Mardian Mall, ara tatilde çocukları unutmayarak hayallerindeki meslekleri yaşamaları için atölye çalışması düzenledi.

Mardin’in gözde alışveriş merkezi olan Mardian Mall, ara tatilde çocukları unutmayarak ilgi gören bir etkinliğe imza attı. Çocukların gelecek yıllarda hayalinde olan meslek dalında kıyafetler giymesini ve eğlenmesini sağlayan etkinliğe vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Güle oynaya eğlenen çocukların yüzleri neşe saçtı. Aşçı, polis ve itfaiye gibi mesleklerde atölye çalışması yapan çocuklar, gelecekte istedikleri meslekleri şimdiden tercih etti.