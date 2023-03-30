Mardin’in ilk karma projesi olan Mardian Mall AVM, her yıl olduğu gibi bu yıl da iş ortaklarını geleneksel iftar yemeğinde buluşturdu.

Mardian MALL Alışveriş Merkezi yönetimi, geleneksel iftar yemeğinde kiracıları ile iftar yemeğinde buluştu.

Geleneksel hale gelen kiracılar ve yönetiminin katıldığı iftar yemeğinde davetliler, Mardian MALL Alışveriş Merkezi Müdürü Mahmut Yıldızhan ve yönetim ekibi tarafından ağırlandı. AVM’deki marka temsilcileri ve mağaza çalışanlarının katılımıyla gerçekleşen iftar yemeğinde 350 kişilik büyük bir aile tablosu çizildi.

Keyifle geçen iftar yemeğinde konuşan AVM Müdürü Yıldızhan, aile olmanın önemine vurgu yaparak şunları söyledi: “Ramazan ayında yatırımcılar, mağaza yöneticileri ve mağaza çalışanlarımız ile çalışma arkadaşlarımla iftar sofrasında bir araya geldik, birlik ve beraberliğimizi bir kez daha vurgulamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

Ney dinletisi eşliğinde, bu yıl üçüncüsü düzenlenen iftar yemeğinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren kiracılar, bol bol sohbet edip dostluklarını pekiştirdi.