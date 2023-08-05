Türkiye’nin en büyük elektronik eşya yenileme merkezi Easycep Mardian Mall Alışveriş Merkezinde açıldı.

Mardin’in Artuklu ilçesinde bulunan alışveriş merkezi bünyesine bir yenisini daha ekledi. Türkiye’nin en büyük elektronik eşya yenileme merkezlerinden Easycep, 60. mağazasında müşterilerini bekliyor. Açılışta konuşan AVM Müdürü Mahmut Yıldızhan “Mardian Mall ailesi olarak büyümeye devam ediyoruz. İthalatın önüne geçecek Easycep yenileme merkezi ülkemize ekonomik değer olarak önemli bir katkı sağlayacak ve cari açığın azaltılmasında rol oynayacak. Yenileme merkezi sürdürülebilirlik, güvenlik ve ekonomik anlamda ülkemize büyük faydalar sağlıyor. Bizler de bu tarz oluşumlara Mardian Mall olarak her zaman destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Firma hakkında bilgi veren Alper Tunga, “Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla, Türkiye’nin en büyük elektronik eşya yenileme merkezi Easycep’in açılışını 2018 yılında yaptık. Türkiye’nin en büyük yenilenmiş elektronik ürün marketiyiz. Bugün Mardian Mall AVM’de açtığımız mağaza ile nokta sayımız 60’a ulaşmıştır. Easycep kullanmakta olduğunuz telefon, tablet, notebook, playstation, akıllı saat gibi ürünlerin güvenle satıldığı ve yenilenmiş ürün sertifikaları ile müşterilerimizin istifadesine sunduğumuz yenilikçi bir markadır. İşte Easycep müşterilerine sunduğu 12 ay garanti, kredi kartına vade farksız 12 taksit ve 14 gün koşulsuz iade değişim garantisi ile fark oluşturmakta, müşteri memnuniyeti adına çalışmalarına devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.