MARBLE İZMİR 30. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı kapsamında “mobilya” teması ile düzenlenen 7. Uluslararası Değişik Doğal Taş Tasarım Yarışması’na bu yıl 12 ülkeden 892 genç tasarımcı adayı başvurdu.İZMİR (İGFA) -İzmir’in simge fuarlarından MARBLE İZMİR - Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 9-12 Nisan 2025 tarihlerinde kapılarını 30. kez tüm dünyaya açmaya hazırlanıyor.

Sektöründe dünyanın buluşma noktası olan MARBLE İZMİR, bu yıl 7. Uluslararası Değişik Doğal Taş Tasarım Yarışması ile genç tasarımcıları sektöre kazandıracak. “Mobilya” temasıyla düzenlenen yarışmaya 12 ülkedeki 66 üniversiteden 892 genç tasarımcı katıldı. Ön elemeyi geçen 33 proje arasından üretime geçirilecek 25 tasarım belirlendi. Böylelikle 30. MARBLE İZMİR kapsamında doğal taş kullanılarak yapılan yenilikçi mobilya tasarımları hayata geçecek.

Fuar İzmir’de gerçekleşen tasarımcı - firma buluşmasında ise genç yetenekler, sektörün önde gelen üretici firmalarına tasarım sunumlarını gerçekleştirdi.

25 proje; Alimoğlu Afyon, Alimoğlu İzmir Mermer&Granit, Başaranlar, Çemar, Çizgi Mermer, Golder, Goldmer, Gürmas Gürel, İz Granit, Kar Maden, Laodikya, Marble Shop, Megamer, Naçev ve Sirmersan firmaları tarafından üretilecek. Genç tasarımcılar ile üretici firmaların iş birliği sayesinde, doğal taş mobilya tasarımlarının sektörde daha geniş bir yer bulması ve ihracata katkı sağlanması amaçlanıyor. Doğal taş sektörüne yeni bir vizyon kazandırmayı hedefleyen yarışma, katma değeri yüksek, çevre dostu ve sürdürülebilir projeleri teşvik ederek sektörün rekabet gücünü artırmayı ve ülke ekonomisine katkıda bulunmayı da hedefliyor.

600 BİN TL’LİK ÖDÜL

Üretilen tasarımların yarışacağı yarışmada ise 600 bin TL nakdi ödül dağıtılacak. Final ve ödül töreni 9 Nisan’da olacak. Ödül kazanan tasarımcılara tasarım tescili, yurt dışı fuar katılımı, tatil ve staj ödülleri, üniversite özel ödülü (3D Printer) gibi ek destekler sunulacak.