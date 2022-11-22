Dünyanın en iyi hava kalitelerinden birine sahip Kaz Dağları’nda gerçekleştirilecek olan Kar Spor İda Ultra-Trail, koşu severleri doğa ve tarih ile buluşturacak. Dört farklı parkurdan oluşan koşu, toplam 17 köyden geçerek Aeneas Kültür Rotası’na dokunacak.

Dünyanın en iyi hava kalitelerinden birine sahip Kaz Dağları’nda gerçekleştirilecek olan Kar Spor İda Ultra-Trail, koşu severleri doğa ve tarih ile buluşturacak. Dört farklı parkurdan oluşan koşu, toplam 17 köyden geçerek Aeneas Kültür Rotası’na dokunacak.

Mitolojiye konu olan efsaneleri ile ünlü Kaz Dağları’nda Kar Spor İda Ultra-Trail koşucuları, tarihin ve doğanın içinde eşsiz bir koşu deneyimi yaşayacak. 600 senelik tarihi bir köy olan Yeşilyurt’tan start alacak yarışçıların tarih kokan köyden sonraki ilk manzarası zeytin bahçeleri olacak. Zeytin hasadına denk gelecek yarışçıları çiftçiler selamlayacak. Türkiye’nin en güzel köylerinden biri olan Adatepe’ye devam edecek sporcular, parkurun keyfini çıkaracaklar. M.Ö. birinci yüzyılda yazılmış, Roma’nın kuruluş hikayesini anlatan Aeneas Efsanesi’ne göre Aeneas’ın Troia’dan Antandros’a yürüdüğü yol olarak kabul edilen 23.5 km’lik parkur ilk defa sporculara açılacak. Mitolojiden, Sarıkız efsanesine ve Roma’ya uzanan hikayelerle dolu Kaz Dağları, yarış sonrası 2000’e yakın sporcuya termallerini sunacak.

Kar Spor İda Ultra-Trail, koşusu 15 kilometrelik Köy Koşusu, 36 Kilometrelik Run Zeus Koşusu, 66 kilometrelik İda Half Ultra ve 114 kilometrelik İda Ultra koşularına ev sahipliği yapacak. İda Ultra koşusunun yaklaşık 24 saat sürmesi bekleniyor.