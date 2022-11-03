Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, stadın taşınması ile ilgili olarak yaptığı açıklamada “Maraton tribünü dışında kalan kısımlar kullanılmaya devam edecek” dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, stadın taşınması ile ilgili olarak yaptığı açıklamada “Maraton tribünü dışında kalan kısımlar kullanılmaya devam edecek” dedi.

Başkan Özlü, geçen sezon gösterdiği başarı ile bir üst lige çıkan ve aynı başarı grafiğini sürdüren Düzcespor’a desteğine devam ediyor. Düzcespor Kulüp Başkanı Gökhan Kapoğlu ve yönetimiyle bir araya gelen Faruk Özlü, takımın ihtiyaç duyduğu bazı ihtiyaçların belediye tarafından karşılanacağı sözünün ardından tesislerde teslim törenine katıldı. Burada kısa bir açıklama yapan Özlü, 18 Temmuz Stadyumu’nun taşınması konusunda merak edilenleri de cevapladı.

Taşınma işleminin devre arası sonundaki karşılaşmalara kadar yetiştirilmesi için çalışacağını aktaran Başkan Özlü, 18 Temmuz Stadyumu’ndaki Maraton Tribününün Şıralık’ta bulunan yedek stadına kurulması dışında merkezdeki stadın kalan kısımlarının faal bir şekilde yine kullanılacağını söyledi. Özlü; “Sadece maraton tribünle sınırlı bir taşıma olacak. Maraton tribünü alıp karşıya koyacağız. Saha duracak, karşı tribün duracak. Protokol tribünü duracak. Önümüzde 3 maç var. Fenerbahçe başkanı maçlar yapılırken sahayı yeniledi. Şöyle bir planlama yapmak istiyoruz. Yeni stat TFF standartlarına göre olacak. 7 bin 200 kişilik stat olacak. Çelik parasını sokağa atmayı göze alsaydık, buraya çelik konstrüksiyon yapabilirdik ama yapmadık. Orayı alacağız buraya monte edeceğiz. 7 bin 200 kişilik stat oluyor. Buradan bir yol açıyoruz, ulaşım da kolay oluyor. Taşınma sürecinde destek istiyorum. İkinci yarının ilk maçının burada oynanacağı şekilde düzenlemek istiyoruz. İkinci ihale 30 milyon tuttu. Spor Toto Genel Müdürlüğü bize ödeyecek. Maraton tribününden kaynaklı bütün zararı ben karşılayacağım. 9 maç için destek olacağım. Kayıp kadar destek olacağım” dedi.