Erzurum’un gurur kaynağı olan DSİ Palandöken Masterlar Koşu Grubu’na çifte ödül.

‘Maraton Kartalları’ olarak her yere nam salan DSİ Palandöken Masterlar Koşu Grubu, Azerbaycan’da gönülleri fethederken, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Ahmet Çelebi de Maraton Kartallarını eşofman takımı ile ödüllendirdi. Çeşitli meslek gruplarındaki master atletleri bünyesinde barındıran ve 10 yılı aşkın süredir katıldıkları yarı maratonlarda Dadaşların göğsünü kabartan DSİ Palandöken Masterlar Koşu grubu 8 koşucusu ile gittiği Bakü’den madalyalarla döndü. Rüzgarlar şehri olarak ünlenen Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de yapılan ‘Rüzgara Karşı Galip Gel’ Maratonunda Erzurum ekibi gösterdiği başarılı performansla yine alkış toplarken, Dadaşlar Diyarının adını anons ettirme gururu yaşadı.

CELAL ARPACIK 3. OLDU ÖZEL ONUR BELGESİ ALDI

Rüzgara Karşı Galip Gel Maratonunda Erzurum DSİ Palandöken Masterlar Koşu Grubu’nda Muhammed Emin Kocaaliler, Mustafa Kara, Yurdal Topçuoğlu, Hikmet Maraşlı, Melih Leylioğlu, Emrullah Önalan, Emre Hancıgaz ve Aydın Ahmet Demir, 19 bin 725 yarışçının içinde ilk 2000’de yer alarak madalya ve sertifika aldı.70 yaş üzerinde ise DSİ Palandöken Masterler Koşu Grubu, Celal Arpacık ile büyük bir gurur yaşadı. Arpacık 70 yaş üzeri kategoride 3. Olarak Türkiye’ye ve Erzurum’a bronz madalya getirdi. Ayrıca Azerbaycan tarafından Dadaş Master atlete özel onur belgesi verildi.

ERZURUM GSİM’DEN HEDİYE

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Rüzgara Karşı Galip Gel Koşusu’nda fırtına gibi esen DSİ Masterlar Koşu Grubu takımına Kazım Karabekir Atletizm Pistinde ödül töreni düzenlendi. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Ahmet Çelebi ile Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Vahit Albayrak, DSİ Palandöken Masterlar Koşu grubuna eşofman takımı hediye etti.

SİZLER GENÇLER İÇİN İYİ BİRER ROL MODELSİNİZ

Yazın sıcakta, kışın ayazda, sabahın ilk ışıklarında, akşam karanlığında, ramazanda iftar öncesi, her ortam ve şartta koşan ve atletizme gönüllü olarak gönül veren DSİ Palandöken Masterlar Koşu Grubu, gittikleri her yarışta takdir toplarken, Erzurum’un gönüllü tanıtıcıları olarak da alkış alıyorlar.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Ahmet Çelebi de, master atletlere övgüler yağdırdı. Çelebi, “Sizler çeşitli meslek gruplarında atletizme gönül vermiş insanlarsınız. İlimizin gurur kaynaklarısınız. Spor yapmanın yaşının olmadığını tüm insanlara gösteriyorsunuz. Bu anlamda sizleri tebrik ediyoruz. DSİ Palandöken Masterlar Koşu Grubu bireyleri olarak her biriniz gençlerimiz için iyi birer rol modelsiniz. Yaptığınız iş gerçekten takdire şayan” dedi.

TÜZEMEN TEŞEKKÜR ETTİ

Takım koordinatörlüğünü Hikmet Maraşlı’nın yaptığı DSİ Palandöken Masterlar Grubu üyesi ve TAF Disiplin Kurulu Başkanı Fatih Tüzemen, Spor Hizmetleri Müdürü Ahmet Çelebi’ye jesti için teşekkür etti. Tüzemen, “Arkadaşlarımız Bakü’de gerçekten tarih yazmıştır. Özellikle Celal ağabeyi (Arpacık) 70 artı yaş kategorisinde takdire şayan bir başarıya imza atarak koşu grubumuzun da gurur kaynağı olmuştur. 17 bini aşkın yarışçının içerisinde kendi yaş kategorisinde üçüncü olması büyük bir başarıdır. Aldığı özel onur belgesi için de Celal ağabeyi tebrik ediyoruz” diye konuştu. Bu arada yeni başarılara yelken açmaya hazırlanan DSİ Palandöken Masterlar Koşu Grubu üyeleri, Atletizm Tartan Pistte antrenmanlarına sıkı bir şekilde devam ediyor.