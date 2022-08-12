Güvenlik kameraları incelenerek kimliği tespit edilen hırsızlık şüphelisi polis tarafından yakalandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şahsın bir çuvala koyduğu malzemeleri sırtlayıp kaçtığı görülüyor.

Denizlispor şanssızlığını yenip sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor

Denizlispor şanssızlığını yenip sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor

Cemaliye Mahallesi Bahçivan Sokak üzerinde ORC Mobilya isimli işyerine havalandırma boşluğundan dükkan içerisine atlayan hırsız, matkap ve kabloları çalarak kayıplara karıştı. İşyeri sahibi Ercan Canbaz’ın şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızın yakalanması çalışma başlattı.

Tekirdağ Çorlu’da havalandırma boşluğundan girdiği marangoz dükkanını soyan hırsız kameraya takıldı. Hırsız kısa sürede polis tarafından yakalandı.

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