Marmara Denizi’nin kıyısında bulunan Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde batan güneşin suya yansıması güzel manzaralar oluşturdu. Marmara’nın kıyısındaki sahil şehrinde balık avcılığı için hazırlık yapan tayfaların ardından batan güneş adeta görsel şölen oluşturdu. Marmara’yı kızıla büründüren güneşin tamamen batışı ile denizdeki kızıllık yavaş yavaş yerini karanlığa bıraktı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde güneşin batışı ile Marmara Denizi ve şehir kızıla büründü.

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