Artvin´in Borçka ilçesindeki Camili (Macahel) Havzası´nda bulunan doğa harikası Maral Şelalesi, sonbahar mevsiminin yaşandığı bu günlerde doğaseverlerin uğrak yeri haline geldi.

Artvin´in Borçka ilçesindeki Camili (Macahel) Havzası´nda bulunan doğa harikası Maral Şelalesi, sonbahar mevsiminin yaşandığı bu günlerde doğaseverlerin uğrak yeri haline geldi.

UNESCO´nun İnsan ve Biyoküre Programı Ulusal Koordinasyon Konseyi kararı doğrultusunda 29 Haziran 2005´te "Biyosfer Rezervi Alanı" ilan edilen Camili Havzası´nda bulunan Maral Şelalesi bölgedeki irili ufaklı derelerin birleşmesiyle oluşuyor. Şelale, 65 metreden vadi tabanına dökülen görüntüsü ve coşkun akan suyuyla doğa tutkunlarının gözde mekanları arasında yer alıyor.

Macahel Vadisinin sonbahar mevsiminde büründüğü renk cümbüşü de doğa fotoğrafçılarının vazgeçilmezleri arasında yer alırken şelaleye ulaşım araç yolunun bitiminden sonra yaklaşık 10 dakikalık yürüyüşle sağlanıyor.

Şelalenin yörede görülmesi gereken yerler arasında yer aldığını belirten turizmci Kadir Yarıcı “Burada butik gruplarla doğa yürüyüşünü içeren turlar düzenliyoruz. Şimdi de o turlarımızdan birindeyiz. Maral Şelalesini ziyarete geldik. Macahelin görülmesi gereken önemli yerlerinden biri. Misafirlerimizin çoğu İstanbul’dan geliyor. Bu grubumuz da İstanbul ağırlıklı, az miktarda İzmir’den gelen birkaç katılımcımız var. Gelirken insanların bölgeyle ilgili çok fazla bilgisi olmuyor, merakla geliyorlar. Aslında bilinmezliğe doğru bir yolculuk yapıyorlar keşfetmek için. Bizim telkinlerimizle zihinlerinde canlandırıyorlar gelmeden önce ama geldikten sonra bir bağımlılık haline geliyor. Ben yılda 10-15 kere geliyorum benim için bile ilk kez giriyormuşum hissini yaşatıyor. Misafirlerimiz içinde bu 4 günlük turun en unutulmaz kısmı oldu burası“ dedi.

Artvin’e sonbaharda geldiğini ve renklere aşık olduğunu ifade eden Yoga Eğitmeni Ceylin Altunç ise “İstanbul’dan geldim. Karadeniz’e ilk gelişim 4 sene önceydi. O zaman sonbahar da gelmiştim ve renklere aşık olmuştum sonbahardaki o kızılın yeşilin tonlarını görmek için yeniden geldim. Muhteşem bir doğa, muhteşem bir coğrafya, insanlar çok güzel. Benim zaten babam tarafım Karadenizli o yüzden daha bir evimde gibi hissediyorum kendimi” derken, Doğa Fotoğrafçısı Egemen Eryılmaz ise “Gezme amaçlı Maral Şelalesine geldik eşimle birlikte. Hafta sonları genelde fotoğraf çekmek için keşfedilmemiş yerleri gezmeyi çok seviyorum. Bugün de buradayız bundan sonra da inşallah Borçka Karagöl’e gideceğiz. Doğa harikası bir yer Artvin. Bütün ilçeleri Şavşat, Borçka, Macahel şahane manzaraları var” ifadelerini kullandı.