Bursa’da Tarihi Tophane Surlarından Bursa manzarasını izlerken dengesini kaybederek düşen 18 yaşındaki genç ağır yaralandı. Genç, itfaiye ekiplerince düştüğü yerden çıkarıldı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Alaaddin Mahallesi Tarihi Tophane Surları’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Arif Can C. surlardan Bursa manzarasını seyretmeye başladı. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı dengesini kaybeden genç, surlardan aşağı düşerek ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan genç, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından itfaiye ekiplerince düştüğü yerden çıkarılarak Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.