30-Ağustos Zafer Bayramı Manyas ilçesinde de törenlerle kutlandı.

30-Ağustos Zafer Bayramı Manyas ilçesinde de törenlerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanındaki tören Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığının çelenk sunumları ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey’in mesajları okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan Manyas İlçe Jandarma Komutan Vekili J. Asb. Kd. BŞçvş. Erol Solak “Anadolu halkı tek bir yumruk olarak, dış ve iç odakların ihanetleri karşısında ve yokluklar içerisinde büyük fedakarlıklarla verdiği kurtuluş savaşında en son başkomutanlık meydan muharebesini de kazanarak kesin zafere ulaşmıştır.”dedi.

Konuşma sonrası öğrenciler şiirlerini okudular, buradaki törenin ardından Manyas Kaymakamı Koray Çelik, Belediye Başkanı Tancan Barcin ve İlçe Jandarma Komutan Vekili J. Asb. Kd. Bşçvş. Erol Solak ile birlikte Kaymakamlık makamında tebrikleri kabul ettiler.