Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO ) Manyas’ın kırsal Akçaova Mahallesinde geçen yıllar da olduğu gibi bu yıl da hububat alım merkezini açtı.

TMO hububat alım merkezinin açılışına Toprak Mahsulleri Ofisi Bölge Müdürü Salih Aksu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Ok, Ziraat Odası Başkanı Kudret Özden ve yönetim kurulu üyeleri ile çiftçiler katıldılar.

TMO Hububat alımlarının günlük 500 ton ile başladığı ileriki günler de bu rakamın arttırılacağı açıklandı. TMO Bölge Müdürü Aksu, alımların son römork gelene kadar devam edeceğini belirterek, alım sezonun çiftçimize hayırlı olmasını temenni ederken, hasat sezonunun yoğun geçtiğinden randevular da sıkışıklar olabileceğini telaşe kapılacak bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. Manyas Ziraat Odası Başkanı Kudret Özden ise ilçe genelinde 80 bin dekar buğday, 10 bin dekar da arpa ekiminin yapıldığı ve hasadın sürdüğünü hava sıcaklığından dolayı biçimlerin sabahın erken saatleri ile gece yapıldığını söyledi. Özden ortalama verimin bugüne kadar yapılan hasatlar da dekar başına 500 kg olduğunu belirtirken, TMO’nun buğdayın kilosunu 8.25 kuruştan satın aldığını bir liralık destekle 9.25 kuruşa geldiğini söylerken serbest piyasada buğdayın 5.5-6 liradan satıldığını, arpanın ise ofis tarafından 7 liradan, buna 50 kuruşta kilo başına prim verildiğini tüccarın ise arpayı 4-4,5 TL arasında satın aldığını açıkladı.