Manyas’ta 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının başlaması ile birlikte yapılan sene başı toplantısına Kaymakam ve İl Milli Eğitim Müdürü de katıldılar.

Manyas’ta 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının başlaması ile birlikte yapılan sene başı toplantısına Kaymakam ve İl Milli Eğitim Müdürü de katıldılar.

Yeni eğitim, öğretim yılının başlaması nedeniyle Manyas Kaymakamı Koray Çelik ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı Müftülük konferans salonunda ilçede ki tüm eğitim kurumlarının yöneticileri ve öğretmenler ile sene başı toplantısı yaptılar. İlk toplantıyı İl Milli Eğitim Müdürü Ali tatlı yaparken, ilçede ki geçen yılın eğitim değerlendirmesini yaparken, öğretmenlere her hangi bir sıkıntıları olduğunda ilgili birime haber vermelerini istedi. İl Milli Eğitim Müdürü geçen yıl olduğu gibi Vali Hasan Şıldak’ın geçen yıl uygulamaya koyduğu okullar da Başarıyı Geliştirme Projesine (BİGEP) sahip çıkılması ve bu paralel de başarı katsayısının daha da yükseltilmesinin il ve ilçelerde ki eğitim ordusu ile gerçekleşeceğini söyledi.

İkinci oturumda ise Manyas Kaymakamı Koray Çelik, yeni eğitim, öğretim yılının hayırlı olması dileği ile başladığı konuşmasında , eğitim, öğretimin önemine değinerek, ilçede ki okul çağına gelen her çocuğun mutlaka okul ile buluşturulmasını isteyerek "Eğitim olmazsa olmazımızdır, bu konu da gerekli özeni göstereceğinize samimiyetimle inanıyorum. Geçen yıl BİGEP ile okulları sık, sık ziyaret ederek, sizlerle bir araya geldim. Bu yıl da yine bu başarıyı arttırarak devam ettireceğiz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın donanımlı birer birey olmalarını sağlamak için özveriyle çalışmamız gerektiğini unutmayalım."