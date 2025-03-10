Balıkesir’in Manyas ilçesi Maltepe Mahallesi Değirmendere Caddesi’nde bulunan tek katlı müstakil bir evde yangın çıktı.

Yangının sobadan kaynaklandığı belirlenirken, ihbar üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Manyas Grup Amirliği İtfaiye Ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek alevlere müdahale etti. Ekiplerin hızlı çalışmasıyla yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangında maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yetkililer, yangının kesin çıkış sebebi ve hasarın boyutuna ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.