Manyas ilçesinde Muhtarlar günü kutlandı.

19 Ekim Muhtarlar Günü Manyas ilçesinde de kutlandı. Cumhuriyet Meydanında ki Atatürk heykeli önüne Muhtarlar Derneğinin çelenk sunumu ile başlayan kutlama saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Muhtarlar Derneği Başkanı kırsal Değirmenboğazı Mahallesi Muhtarı Selahattin Örzenek günün anlam ve önemi ile ilgili yaptığı konuşmasında "Muhtarlarımız hizmetin en hızlı şekilde halkımıza ulaştırılmasında en önemli mihenk taşı olmakla beraber bu zorlu görevi büyük bir özveri ve meşakkatle yerine getirmektedir." dedi.

Muhtarlar Günü çelenk sunum törenine Manyas Kaymakamı Emre Yeşil, Belediye Başkanı Tancan Barcin ve ilçede ki muhtarlar katıldılar.