Manyas Müftülük konferans salonunda kadına şiddete karşı mücadele toplantısı yapıldı. Toplantıya Manyas Kaymakamı Koray Çelik ve Cumhuriyet Savcısı Yakup Enes Aslan, Manyas Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Tok ile kurum amirleri ve kurumlardaki bayan çalışanlardan bir kısmı katıldılar.

Manyas Müftülük konferans salonunda kadına şiddete karşı mücadele toplantısı yapıldı. Toplantıya Manyas Kaymakamı Koray Çelik ve Cumhuriyet Savcısı Yakup Enes Aslan, Manyas Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Tok ile kurum amirleri ve kurumlardaki bayan çalışanlardan bir kısmı katıldılar.

Gönen Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden gelen iki psikoloğun sunumları sonrası Kaymakam Çelik ve Cumhuriyet Savcısı Aslan ilçe de kadına yönelik şiddete karşı yürütülen mücadeleler ve bu konuda ki yasal müeyyideler konusunda bilgilendirmeler yaptılar. Belediye Başkan Yardımcısı Tok “ Burada şu an kadına şiddetle mücadele konusunun görüşülmesinden ben utanıyorum, burada bugün bizim kadınlar olarak ülkenin ilerlemesi noktasında ki katılım payımız bunları konuşmamız gerekirdi, ama maalesef hala bu noktadayız” derken, Kaymakam Çelik, kadına şiddet alanına birde dijital şiddetin girdiğini belirterek, ailelerin çocuk yaşlar da karşı cinslerine karşı sevgi ve saygı konusunu işlemeleri gerektiğinin altını çizdi. KADES uygulamasının önemine de vurgu yapan Kaymakam Çelik, ilçe olarak bu uygulama konusunda ileri seviyede olduklarını açıkladı. Kaymakam Çelik “Hiçbir bayanı giyim, kuşamından ötürü yargılayamayız, bu konuda herkes özgürdür. Bu şekilde giyiniyorlar diye onlara müdahaleyi kesinlikle reddederiz. Bu noktada ailelere büyük görev düşüyor“ dedi.