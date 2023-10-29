Cumhuriyetin 100. yıl dönümü Manyas ilçesinde de törenlerle kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı Manyas’ta sabah kortej yürüyüşü ile başladı, daha sonra Cumhuriyet Meydanında ki törenlere geçildi Manyas Kaymakamı Emre Yeşil ve Belediye Başkanı Tancan Barcin öğrencilerin ve halkın bayramlarını kutladılar. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması sonrası Manyas Kaymakamı Emre Yeşil yaptığı konuşmada "Cumhuriyet, aziz milletimizin kadın, erkek, yaşlı, genç demeden, kan ve gözyaşlarıyla bu topraklara diktiği son fidandır. 1923 yılında dikilen bu fidan, ulu bir çınar olmuştur. Bu çınarı sağlam bir şekilde büyütüp, Dünya’da gölgesine huzurla sığınılacak bir hale getirmek, bugün burada toplanmış olan öğrencilerimiz ve gençlerimiz elindedir." Konuşma sonrası şiirler okundu, Nene Hatun Anaokulu öğrencilerinin gösterileri ile Kuzey Kafkas Halk Dansları topluluğunun gösterileri izlendi.

Tören yarışmalarda dereceye girenlere kupa ve hediye verilmesi sonrası bando eşliğinde tören geçişi ile son buldu. Törene Cumhuriyet Savcısı Fatih Ay, AK Parti İlçe Başkanı Yücel Günay, STK temsilcileri ve kurum amirleri katıldılar.