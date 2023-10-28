Balıkesir’in Manyas ilçesinde Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çelenk sunuldu.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Manyas’ta da çelenk Atatürk heykeline konuldu. Cumhuriyet meydanında ki çelenk sunum törenine Manyas Kaymakamı Emre Yeşil, Belediye Başkanı Tancan Barcin, AK Parti İlçe Başkanı Yücel Günay, kurum amirleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldılar. Çelenk sunma töreni Ata’nın manevi huzurunda saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla son buldu. Akşam 21’de ise ilçe merkezi ile kırsal Cumhuriyet Mahallesinde bando eşliğinde fener alayı düzenlenecek.