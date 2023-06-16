2022-2023 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte bin 978 öğrenci yaz tatiline girdi.

Manyas Anadolu Lisesinde sınıflara girerek karne ve başarı belgelerini veren Kaymakam Koray Çelik, öğrencilere hitaben yaptığı konuşma da “Çok kitap okuyun ve okuduğunuzu anlayın, yabancı dil çok önemli en az bir hatta iki yabancı dil bilmelisiniz, çünkü günümüz şartlarını bunu gerektiriyor. Üniversite tercihlerinizi üç büyük şehir de yapmak için çabalayın, sizlere gireceğiniz sınavlar da başarılar ve iyi tatiller diliyorum“ dedi.

Manyas Milli Eğitim Müdürü Abdulmuttalip Erek, Manyas ilçesinde bin 978 öğrenci ve 217 öğretmenin tatile girdiğini söyledi.