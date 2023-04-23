23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı Manyas ilçesinde de çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı etkinlikleri daha sonra İstiklal İlkokulunun bahçesinde devam etti. Susurluk Kaymakamı ve Manyas Kaymakam Vekili Muammer Köken ile Belediye Başkanı Tancan Barcin’in öğrencilerin ve halkın bayramını kutlamaları ile başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasında Atatürk Ortaokulu Müdürü Erdal Daban "Türk Milletinin yarınları da en güzel şekilde görebilmesi için yarınların teminatı geleceğimizin garantisi olan Türk çocuklarına Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulduğu günü bayram olarak hediye etmiştir." Konuşma sonrası öğrenciler şiirlerini okurken, Nene Hatun Anaokulu ve İstiklal anaokulu ile İlkokulu öğrencilerinin yanısıra İstiklal İlkokulu özel sınıftan iki öğrencisi folklor gösterilerini sundular. Program da en çok kitap okuyan 15 öğrenciye sembolik olarak bisikletlerinin teslimi ile 23 Nisan Bayramı nedeniyle düzenlenen yarışmalar da dereceye giren öğrencilere armağanların verilmesiyle birlikte program sona erdi. Programa kurum amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldılar.