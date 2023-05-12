Manyas Müftülüğünce ilçeden bu yıl kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarına eğitim veriliyor.

Müftülük toplantı salonunda verilen eğitimde ilçe vaizi Burhan Oral, hacı adaylarına "ibadet bilinci, hac ibadeti, maddi manevi hazırlık, kadınlara özgü konular, haccın hikmeti, hacdaki sembollerin anlamları" üzerine sohbet yaptı.

Bayan adaylara Kur’an kursu öğreticisi Nurgül Çelik tarafından ayrı ders verildi. Manyas İlçe Müftüsü Abdullah Bostan ise hacı adaylarına kutsal topraklardaki her anlarını güzel bir şekilde geçirmelerini ve bol-bol ibadet yapmalarını söyledi.