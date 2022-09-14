Manyas’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenlerle kutlanıyor.

Manyas’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenlerle kutlanıyor.

14 Eylül Manyas’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenleri Atatürk heykelinde Manyas Kaymakamı Koray çelik ve Belediye Başkanı Tancan Barcin’in çelenk sunumları ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması sonrası Başkan Barcin yaptığı konuşma da "Bugün, atalarımızın canı pahasına bize emanet ettiği bu topraklar üzerinde huzur ve güven içinde yaşıyor ve yarınlara güvenle bakıyorsak bunu atalarımıza ve o isimsiz kahramanlara borçluyuz . Milletimizin destanlarla dolu bir tarihi vardır. Geçmişten aldığımız güçle tam yüz yıldır geleceğe doğru güvenle emin adımlarla yürüyoruz" dedi.

Konuşma sonrası İmam-Hatip Anadolu Lisesi öğrenciler şiirler okudu. Öğle namazı öncesi Şehitler ve ebediyete göç eden gazilerimiz için Çarşı camisinde Mevlid-i Şerif okunup, lokma ikramı yapılacak.