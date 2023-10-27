Balıkesir’in Manyas ilçesinin dünyaca meşhur coğrafi işaretli kazak fasulyesinde hasat başladı.

1800 ’lü yıllar da yerleşen ve 1962 yılında tekrar Rusya’ya göç eden Don Kazakları tarafından getirilen kazak fasulyesine BTO tarafından "Manyas Kazak fasulyesi" ismiyle coğrafi işareti almıştı.

Mayıs ayında özellikle Manyas Gölü kıyısında bulunan Kocagöl, Akçaova, Salur, Kızıksa ve Hamamlı Mahallelerinde ekimi yapılan kazak fasulyesi tarladan sökülerek harmana getirilerek kuruması için yayılıyor. Sonrasında ise makina aracılığı ile kozalarından çıkarılarak yaklaşık bir hafta süre ile kurutulup, satışa sunuluyor. Kurutulmadan koza halinde süt fasulye ise ilçe pazarında 60-70 lira arasında satılıyor. Manyas Ziraat Odası Başkanı Kudret Özden ilçe genelinde belirli mahalleler de ekimi yapıldığı için ve ürün desteklemeye tabi olmadığı için kayıt tutulmadığını ancak ağırlıklı olarak ekim yapılan beş mahalle de toplam bin dekar kazak fasulyesi ekimi yapıldığını tahmin ettiklerini söyledi. Özden, kazak fasulyesinin harmanda daha satılmaya başlandığını, toptan satışlarda 80-85 lira, perakende satışlar da ise kilosunun 100 liradan satışa sunulduğunu söyledi.

Salur Mahallesinden üretici Cüneyt Yavuz ise "Göl boyunda 25 dönüm fasulyemiz var, verim Allah’a şükür çok iyi, dönümüne 250 kilo fasulye aldık, kurutup 100 liradan satışa sunacağız."