Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç gelecek şubat ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerine katılmayacağını açıkladı.

Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç gelecek şubat ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerine katılmayacağını açıkladı.

1995 yılından beri aralıksız olarak Manyas Ziraat Odasının başkanı olarak görev yapan Hüseyin Danç, bu ay içinde ilçe merkezi ve kırsal mahalleler de yapılan delege seçimlerinde aday olmayarak, kesinlikle başkan olmayacağının mesajını verdi. Ziraat Odası Başkanlığına aday olabilmek için öncelikle delege olunması gerektiğini söyleyen Danç “ 27 yıldır Manyas Ziraat Odası başkanlığını layıkıyla yapmaya çalıştım, bunda da başarılı olduğuma inanıyorum, öyle olmasaydı 27 yıldır bu göreve beni getirmezlerdi, artık yoruldum, çiftçimize hizmet yarışında bayrağı devretmek istiyorum. Bu nedenle mahallem de yapılan delege seçimlerinde aday olmadım, görev yaptığım süre içinde gönlünü kırdığım arkadaşlar varsa haklarını helal etsinler.”