Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi mali genel kurulu ortakların katılımı ile kooperatif merkezinde gerçekleştirildi.

Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi mali genel kurulu ortakların katılımı ile kooperatif merkezinde gerçekleştirildi. Ortakların yoğun katılım gösterdiği genel kurulda tüm gündem maddeleri oybirliği ile gerçekleşti. Açılış konuşmasını yapan yönetim kurulu Başkanı Sadettin Kalpakçı, başarılı bir alım dönemi kampanyasını geride bıraktıklarını taahhüt edilen tüm ürünleri alıp bedellerini ödediklerini, kampanya öncesi ön alım fiyatı olarak 44 yağ oranlı ayçiçeğine 20 Türk Lirası fiyat açıkladıklarını, kampanya sonunda piyasalarda oluşan fiyatların ortalamasını baz alarak 44 yağ oranlı ayçiçeğinin fiyatını 21.50 kuruşa çıkararak kesin alım fiyatını belli ettiklerini, arada oluşan 1.50 kuruşluk fiyat farkının ürün teslim eden tüm ortaklara yağ oranlarına göre 26 aralık itibariyle ilave ödeme yapacaklarını, kuruma güvenen inanan ortakları bir kez daha haklı çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Kalpakçı kooperatifte satışı yapılan tüm ürünler de 30 eylül 2025 vadeli satış yaptıklarını her zaman üreten ve tüketenin yanında olduklarını ifade ederek genel kurula katılan tüm ortaklara teşekkür etti.