Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Manyas Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinden oluşan proje ekipleri özellikle insan odaklı çalışmalarıyla beğeni kazanıyorlar.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Manyas Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinden oluşan proje ekipleri özellikle insan odaklı çalışmalarıyla beğeni kazanıyorlar.

Manyas MYO Sağlık Kurumu İşletmeciliği programı öğrencilerinden oluşan Manyas’ın kültürel yönünü araştıran “Adım adım Manyas “proje ekibi çalışmaları ile Manyas’ın farklı kültürlere sahip kırsal mahallelerini ziyaret ederek, mahallenin kültürel yapılarını detaylandırıyorlar. Manyas Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı ve ayni zaman da proje koordinatörü olan Coşkun Kalp yaptığı açıklama da YÖK tarafından iki yıl önce konulan müfredata konulan “Gönüllülük Projeleri “ dersi dahilinde seçmeli bir ders konulduğunu belirterek “Bizde benim danışmanlığımda çeşitli projeler yürütmeye çalışıyoruz. Bizde sağlık Kurumları İşletmeciliği öğrencileriyle birlikte öncelikli amacımız Manyas ve çevresinde ki toplumsal sorunlara, yaralara değinmek, dolayısıyla bu konuda hep beraber bir beyin fırtınasıyla, toplumda hangi sorunlar var, bunlara çare olmaya çalıştık. Özellikle bir-kaç projemiz, sürdürebilir hale getirmeye çalıştık, bunlardan birisi de “Adım adım Manyas projesi" Manyas’ı tanıtalım projemizde biz bundan sonra bütün öğrencilerimiz her yeni gelen ekiple birlikte Manyas’ın kültürel zenginliklerini, yiyecek gibi öne çıkan ürünlerini tanıtmak amacını gütmektedir" dedi.

Yaren Kırkayak, Hilal Sivrikaya, Şadiye Çopur, Miray Aktaş, Nurcan Kıran ve Mehtap Acaroğlu’dan oluşan “Adım adım, Manyas” proje ekibi Manyas’ın farklı kültürlere sahip kırsal mahallerini ziyaretlerini sürdürüyor.