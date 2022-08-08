Manyas Mal Müdürü Riza Kabakuş’un Erzurum’a atanmasıyla boşalan göreve atanan Ufuk Onuş ilçeye gelerek, göreve başladı.

Manyas Mal Müdürü Riza Kabakuş’un Erzurum’a atanmasıyla boşalan göreve atanan Ufuk Onuş ilçeye gelerek, göreve başladı.

58 yaşında Erzurum doğumlu olan Onuş, ilk ve orta öğrenimini Erzurum da tamamladıktan sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu. Onuş, ilk görevine 1988 yılında Erzurum Defterdarlığı emrinde başlamış, sırasıyla Türkiye’nin birçok yerinde Maliye Bakanlığı emrinde çalışan Ufuk Onuş son olarak Erzurum’dan Manyas’a atandı ve evli ve iki çocuk babası.