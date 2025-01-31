Balıkesir’in Manyas ilçesinde, Manyas Gölü’nü besleyen en önemli su kaynaklarından biri olan Kocaçay’da yürütülen ıslah çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Çevredeki kırsal mahalleler ile tarım arazilerini taşkın riskine karşı korumayı amaçlayan çalışmaların, su yönetimi ve taşkın öncesi tedbirler kapsamında ekiplerin öncelikli hedefleri arasında yer aldığı belirtildi.

Yetkililer, tarım alanlarında verimliliği artırmak ve suyun tasarruflu kullanılmasını sağlamak için gerekli tüm önlemlerin alındığını ifade etti. Öte yandan, ilçe genelinde herhangi bir su sıkıntısının yaşanmadığı ve geçtiğimiz yaz Manyas Gölü’nde belirgin bir su kaybı gözlemlenmediği bildirildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki su yönetiminin daha etkin hale gelmesi bekleniyor.