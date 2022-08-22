Manyaslı şarküteri sahibi Ferhat Barçın, yaptığı Manyas tostunun Susurluk tostuna rakip olduğunu açıkladı.

Manyaslı şarküteri sahibi Ferhat Barçın, yaptığı Manyas tostunun Susurluk tostuna rakip olduğunu açıkladı.

Ayaküstü lezzetlerin başında gelen tost, Manyaslı şarküteri sahibi Ferhat Barçın tarafından bir lezzet şölenine dönüştürülüyor. Barçın’ın kendi üretimi olan, coğrafi işaretli Manyas kelle peynirinden yaptığı tosta ülke içinden talep yağıyor. Dedeleri merhum peynirci Mehmet Barçın tarafından kurulan tesisi işleten oğlu Murat ve torunu Ferhat Barçın, amaçlarının Manyas’ın tadı damaklarda kalan, ünü yurt dışına taşmış coğrafi işaretli kelle peynirini tanıtmak ve bu tadı tost yaparak tüketicilere hizmet vermek olduğunu söyledi. Tostlarını yiyenlerin beğendiklerini ve istekte bulunduklarını söylerken, kendilerinin de peyniri ekmeği hazırlayıp, kargoyla gönderdiklerini belirttiler. Ferhat Barçın, ilk önce şarküteri olarak açtıkları iş yerinde, kelle peynirinden tost yapmayı denediklerini ve çevre esnafın çok beğendiğini, hatta Manyas Kaymakamı Koray Çelik’in de tostu çok beğendiğini, sık aralıklarla tost istediğini ve makamına götürdüklerini açıkladı. Barçın, sözlerine şöyle devam etti:

"Yaptığımız tostun üzerine serptiğimiz kekiği bile kendimiz Manyas dağlarından topluyoruz, sucuklar yine ilçemizde üretiliyor. Susurluk tostu coğrafi tescile sahip ama biz de Susurluk tostuna rakibiz. Bir tosta 110 gram peynir koyuyoruz. Maliyeti yüksek ama dediğim gibi amacımız kardan çok Manyas’ımızın coğrafi işaretli kelle peynirini tanıtmak ve bu tadı tattırmak, bundan tost yapıldığını göstermektir. Biz de yaptığımız tosta coğrafi işaret almayı düşünüyoruz. Yaşlı insanlarımızın evlerine götürüyoruz. Ülkemizin çeşitli yerlerinden tostumuzla ilgili gelen olumlu tepkiler bizi çok mutlu ediyor."