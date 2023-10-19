Balıkesir’in Manyas ilçesi Kaymakamı Emre Yeşil ilçeye atandıktan sonra ilk halk toplantısını gerçekleştirdi.

Manyas Kaymakamı Emre Yeşil ilk halk toplantısını müftülük konferans salonunda gerçekleştirdi. Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin ile birlikte yapılan toplantıya ilçede ki muhtarlar, kurum amirleri, Sivil Toplum Örgütlerinin başkanları ve halkın katılımı ile yapılan halk toplantısında mahalle muhtarları, mahalleleri ile ilgili sorunları Kaymakam Emre Yeşil’e aktardılar. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan toplantı da kısa bir konuşma yapan Kaymakam Yeşil "Bu şirin ilçemiz de göreve başlayalı henüz bir ay olmadı, kurum amirlerimiz ve muhtarlarımızın bir çoğu ile bir vesile ile tanıştım. Burada sizlerle birlikte olmakta ki amacımız bu güzel ilçemize en iyi ve en hayırlı hizmetleri nasıl gerçekleştirebiliriz, bunun mücadelesini vereceğiz. Bu ilçeden ayrılırken de yaptığımız iyi hizmetler ile anılmak istiyoruz, sizlerle birlikte bu hizmetleri gerçekleştireceğimize inanıyorum" dedi.

Muhtarlar ise mahallerindeki sorunlarını ilettikten sonra Kaymakam Yeşil, bir daha ki toplantı da bu sorunların çözümü konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.