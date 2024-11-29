Balıkesir’in Manyas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, A.A. yönetimindeki 35 HC 3181 plakalı süt tankeri, Manyas-Gönen yolu kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı.

Olay yerine hızla ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Manyas İtfaiye ekipleri, kazaya müdahale ederek araçta bulunan yaralıyı çıkardı. Yaralı A.A., sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Manyas Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.