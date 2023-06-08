Şarkıcı Manuş Baba, Van’ın Özalp Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Bahar Şenlikleri’ çerçevesinde sevenleri ile buluştu.

Özalp Belediyesinin düzenlediği şenliklerin üçün gününde Manuş Baba sahne aldı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikler çerçevesinde Atatürk Caddesi üzerinde düzenlenen konserde sevenleriyle buluşan Manuş Baba, birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Yağmurlu havaya rağmen alanı dolduran kalabalığın da zaman zaman eşlik ettiği Manuş Baba, Van’da olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, Özalp’te düzenlenen şenliklerin hayırlı olmasını diledi.