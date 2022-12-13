Kaza, Sinop’un Saraydüzü ilçesi Tepeköy Karaçay Göleti yolunda 02 Kasım’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınları ile birlikte ormana mantar toplamaya giden Satılmış Saraç (78) idaresindeki 37 DT 019 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlatırken, yaralanan araç sürücüsü Satılmış Saraç ambulansla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen Saraç, Samsun’daki hastanede dün gece hayatını kaybetti.

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