Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde mantar topladıktan sonra evlerine dönmek için yola çıkan vatandaşların bulunduğu otomobil takla attı. Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde mantar topladıktan sonra evlerine dönmek için yola çıkan vatandaşların bulunduğu otomobil takla attı. Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Taşköprü ilçesi Taşköprü-Badembekdemir köyü karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mantar toplayan Adem A. ile Uğur Ç. eve dönmek istedi. Dönüş yolunda Uğur Ç. idaresindeki 37 AG 626 plakalı otomobil, yoldan çıkarak şarampolde devrildi. Kazada takla atan otomobil sürücüsü Uğur Ç. ile Adem A., araçta sıkışarak yaralandı. Yaralanan şahıslar, olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Hayati tehlikesi bulunan sürücü Uğur Ç.’ye olay yerinde sağlık ekipleri kalp masajı yaptı. Durumu ağır olan Uğur Ç. ile Adam A., Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Uğur Ç. ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.