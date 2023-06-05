Kayseri Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Hilal Sipahioğlu, yağmurların ardından dağlarda ortaya çıkan mantarların bazılarının zehirli olduğunu ve yenmesi halinde ölümle sonuçlanabileceğini söyledi.

Kayseri Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Hilal Sipahioğlu, yağmurların ardından dağlarda ortaya çıkan mantarlarla ilgili uyarılarda bulundu. Bu mantarların tecrübeli olunmaması halinde yenilmesinin tehlikeli olduğunu kaydeden Sipahioğlu, “2 çeşit mantar türü var. Kültür mantarı seralarda yetişen ve herhangi bir sağlık sorunu oluşturmayan mantarlardır. Diğer mantarlar ise yılda 2 kez bahar mevsiminde yağmurlarla birlikte ortaya çıkan toplama mantarlar. Dünyada 10 bin çeşit mantar bulunmaktadır. Bunların da 100 çeşidi zehirlidir. Bunların zehirli olup olmadığını anlamak için çok tecrübeli olmak gerekir. Bunun için mümkün olduğunca toplama mantarları tecrübeli değilsek yemememiz gerekir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de zehirli mantarlardan oluşan ölüm riskinin 20 civarında olduğunu hatırlatan Hilal Sipahioğlu, “Bir hasta mantar yedikten sonra 3 gün içerisinde normalin dışında bir bulgusu varsa mutlaka mantar yediğini belirterek acil servise başvurmalıdır. Öncelikle erken ve geç bulgular ortaya çıkabilir. Erken bulgularda en sık olarak bulantı, kusma ve ishal şeklinde olur. İlk 2 saate halüsinasyonlar görebilirler, ateş ve nöbet ortaya çıkabilir. Geç dönemde 6-24 saatte ise hastalarda genellikle böbrek ve karaciğer yetmezliğine ilerleyebilir. Bu hastalarda karaciğer yetmezliği gelişmişse hastalara mutlaka antidotunu veriyoruz ve 48 saat yoğun takibe alıyoruz. Antidotla birlikte hastada düzelme olmazsa bu hastalara nakil şansı veriyoruz. Nakil de sadece canlı nakil olmak zorundadır. Genellikle mantar zehirlenmeleri ile gelen hastalar ailece yedikleri için bu şansı da kaybediyorlar. Dolayısıyla hastaları nakil yapılacak hastanelere sevk ediyoruz. Burada da başka bir yerden nakil çıkması gerekiyor” şeklinde konuştu.