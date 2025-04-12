Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı beşinci oturumu ABB Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşti. ABB, ASKİ ve EGO Genel Müdürlüğü’nün 2024 yılı faaliyet raporlarının görüşüldüğü toplantıda meclis üyelerine seslenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Bugün burada, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 2024 yılında hayata geçirdiğimiz hizmet ve projelerin yer aldığı Faaliyet Raporumuzu Meclisimizin takdirine sunuyoruz. Bizler için faaliyet raporu yalnızca bir yasal zorunluluk değil; aynı zamanda millete hesap verme, şeffaflık ve katılımcı yönetim anlayışımızın somut bir belgesidir” ifadelerini kullandı.ANKARA (İGFA) - 2024 yılında tüm zorluklara ve sınırlı kaynaklara rağmen, Ankara'nın sorunlarına çözüm üreten ve geleceğine yatırım yapan birçok projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Yavaş şöyle konuştu:

“Kaynaklarımızı israf etmeden, adaletli ve etkin kullandık. İhalelerimizi açık, hesap verebilir ve rekabetçi şekilde yürüttük. Yıllardır ertelenen altyapı sorunlarını çözmek için 7/24 sahada olduk. Ulaşım, su, kanalizasyon, yol ve çevre düzenlemelerinde önemli yatırımlara imza attık. Doğrudan ihtiyaç sahiplerine destek veren Başkent Kart uygulamasıyla sosyal yardımda insan onurunu önceleyen bir sistem kurduk ayrıca, Ankaralı esnafın yüzünü güldürdük. Öğrencilere, emeklilere, kadınlara ve özel gereksinimli vatandaşlarımıza yönelik çok sayıda destek programını hayata geçirdik. Kadınlarımızın ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü yer alması için projeler geliştirdik. Çiftçilerimize destek olduk, kırsal kalkınmayı güçlendirdik. Kültürel mirasımızı korumaya ve Ankara’nın tarihini gelecek nesillere aktarmaya odaklandık. Kent yönetiminde STK'lar, meslek odaları, üniversiteler ve vatandaşlarla birlikte karar alma süreçlerini güçlendirdik.”

“HEDEFİMİZ ANKARA’YI İLHAM VEREN BİR KENT OLARAK GELECEĞE TAŞIMAK”

Yapıcı eleştirileri dikkatle dinleyip değerlendiklerini belirten Yavaş, “Elbette eksiklerimiz ve eleştirileriniz olacaktır. Yapıcı eleştirilerin her birini dikkatle dinliyor ve değerlendiriyoruz. Hedefimiz; Ankara’yı daha yeşil, daha yaşanabilir, daha dirençli ve başka şehirler için de örnek alınan, ilham veren bir kent olarak geleceğe taşımaktır. Bu anlayışla hazırladığımız 2024 Yılı Faaliyet Raporumuzu Meclisimizin takdirine sunuyor, katkı veren tüm çalışma arkadaşlarıma ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“HİZMET ETMEMİZ ENGELLENDİ AMA METRONUN BORCUNU SIFIRLADIK”

Konuşmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş meclis üyelerine yaptığı sunumda, 6 yılda ulaşım alanında atılan adımları ve projeleri anlattı. Yavaş, 2019 öncesinden devralınan yaklaşık 6 milyar TL’lik metro borcunun tamamen ödendiğini açıklayarak, kent trafiğini rahatlatacak yeni metro hatlarını duyurdu. Yavaş şunları söyledi:

“2024'te metro borcu olarak bizden kesilen para 2 milyar 426 milyon lira yani 74 milyar dolar. 6 yılda toplam 292,4 milyon dolar ödedik ve geçtiğimiz ay metronun borcunu sıfırladık arkadaşlar. Yani 44-45 kilometre metronun borcunu biz tamamen ödemiş olduk. Eğer bu kesinti biz seçilmeden önce Sayın Tuna döneminde yapılan protokollere göre kesilseydi bizden 12,5 milyon dolar kesilmiş olacaktı. Ama maalesef 5.795 milyon lira yani 5 milyar 795 milyon lira Ankara halkına hizmet etmemiz engellendi ama metro borcunu bitirmiş olduk. Yoksa bu 5.795 milyon lirayla Ankara halkına başka türlü yatırımlar yapabilecektik. Sonuçta bitti. Ayrıca 2024'te 5.992 milyon lira EGO'ya sübvanse edildi. Bu metro kesimleri de hariç ayrıca.”

YENİ METRO HATLARI YAPILIYOR

Devam eden metro çalışmaları hakkında bilgi vererek, Dikimevi – Natoyolu Metro hattı için ihale sürecinin tamamlandığını belirten Yavaş şöyle devam etti:

“İnşallah mayıs ayında temelini hep birlikte atacağız. Bu arada 9,36 kilometre Koru-Yaşamkent-Bağlıca Uzatma Hattı, 7,69 kilometre Şehitler-Forum Uzatma Hattı’nın projeleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca onaylandı. Kızılay-Dikmen Uzatma Hattı Sinpaş’a kadar çıkıyor. 15.5 kilometre projesinde resmi revizyonlar tamamlandı, yakında bitecek ve Sayın Cumhurbaşkanı'na yatırım programına alınması için teklifte bulunacağız. Dikimevi-Natoyolu Metrosu’nun sürecinin, yani bir gün bile gecikmeden hangi tarihte neler yaptığımızın burada dökümü var. Biliyorsunuz seçimden önce ihalesini yapmıştık, fazla fiyat olduğu için iptal ettik. Daha sonra yeniden yapılan ihaleyi çok düşük miktara yapmamıza rağmen Doğuş Grubu’nun itirazları, İngiltere'de incelenmesi daha sonra mahkemelik olması nedeniyle daha bir hafta, 10 gün önce kesinleşti ve inşallah Nisan 2025'te sözleşmeyi imzalıyoruz, bu ay. Daha sonra da mayısta inşallah yetişirse temelini atacağız. Değer tespiti yapıldı şimdiden. Çayolu-Sincan bağlantı proje çalışması güzergâhta bu şekilde ancak bu henüz proje etüt raporu onaylanmış. Tam net olarak Ulaştırma Bakanlığı'nca onaylanmadı.”

ALT VE ÜST GEÇİTLER ARTIYOR

2024 yılında 4 köprülü kavşağın tamamlandığını 6 yeni projenin ise devam ettiğini söyleyen Yavaş, 6 yılda toplam 32 alt ve üst geçit ile köprülü kavşağın kente kazandırılacağını söyledi. Tamamlanan ve yapımı devam eden ulaşım projelerini maliyetleriyle birlikte açılan Yavaş, “Tamamlananlar Pursaklar Kavşağı, Çevre Yolu-Yenimahale-Yakacık Köprüsü, Mamak-Kıbrısköy Köprüsü, AOÇ Doğal Yaşam Parkı Köprüsü aracın geçeceği hale getirildi. Yine çalışması devam eden İstanbul Yolu Köprülü Kavşağı, Göksu Park Vadi Geçiş Viyadüğü. 324 milyon liralık bir şey. Bir de Bağdat Caddesi ASELSAN Köprülü Kavşağı, Bağdat Caddesi Sanayi Girişi. Bunlar 2024'te ihale edildi ama 463 milyon lira inşallah yakın zamanda bitirilecek. İvedik, Hurdacılar, Pursaklar, Saray, Havalimanı Alternatif Bulvar ihale edildi şu anda müteahhit çalışıyor. Bu havaalanından gelişi oldukça rahatlatacak” dedi.

ANKARA TRAFİĞİNE 400 BİN YENİ ARAÇ KATILDI

Yavaş, TÜİK verilerine göre Ankara trafiğine 2023’ten bu yana yaklaşık 400 bin yeni aracın katıldığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bu rakama kiralık olarak adlandırılan İstanbul veya başka illere kayıtlı plakalı araçlar dahil değil. ASKİ Genel Müdürlüğünce içme suyu tüketim verilerine göre de 700 bin kişi hareketli nüfus var şu anda Ankara'da. Çünkü bunların birçoğu da deprem veya başka sebeplerle gelip kaydını aldırmamış insanlar. Ayrıca yine Hatay ve Kahramanmaraş ve deprem bölgelerinde plakalı araçlar bu rakamlara dahil değil. Şimdi trafik sıkışıklığının sebeplerinden bir tanesi şudur arkadaşlar. Tasarruf tedbirleri nedeniyle servisler yasaklandı biliyorsunuz kamu kuruluşlarında. Ben havaalanında Sayın Şimşek'e rastladım ve durumu arz ettim kendisine. Dedim ki siz bunu tasarruf tedbirleri listesine neden koydunuz? ‘Niye’ dedi? Ben anlattım, bu insanlar neyle gelecekler, bizim araçlarımız da yetersiz, dolayısıyla kendi araçlarıyla gelecek. Trafik sıkışacak, egzoz gazları insanları zehirleyecek ve petrol gidecek deyince kendisi ‘evet, bu düşünülmemiş acilen yazı yazın düzeltelim’ dedi. Tam 7 ay sonra düzeltildi. Bu arada tabii hala insanların birçoğu aracıyla geliyor. En son bildiğim kadarıyla SGK bunun ihalesini yaptı. İhale yapılalı daha henüz 2 ay veya 3 ay oldu. Ayrıca bir de servis ücretleri çok pahalı. İnsanlar çocuklarını kendi araçlarıyla götürüyorlar. O nedenle plaka satışına çıkıyoruz.”

YENİ BULVARLARLA TRAFİĞE NEFES

16 farklı noktadaki yol ve trafik düzenlemelerinden bahseden Yavaş, toplam 18 kilometre alternatif bulvarın trafiğe açıldığını duyurdu. Yavaş, “Kent merkezine gelecek başka yol yok şu anda. Ya tepeden getireceksiniz. Yani Ulus, Kızılay gibi kent merkezine gelecek yol kalmadı. Zaten çoğu hemen hemen yapılmış. Yapılabilecek şey nedir, paralel bulvarlar. Kara Havacılık Okulu’ndan İncek'ten Niğde Otobanı’na kadar gidecek bir yol projemiz vardı. Bunun ihalesi yapıldı. Seçimden önce Milli Savunma Bakanı onaylamadı. Seçimden sonra onaylayalım demiş. Daha sonra ben birkaç ay önce gittim, Sayın Milli Savunma Bakanımızla görüştüm. Onlar onayladı. Hala protokol işlerimiz devam ediyor. İstanbul Yolu’nu Eskişehir Yolu’na bağlıyoruz. Bir diğeri Bilkent'ten Yargıtay'a giden yol var. O da İncek’e gidecek aynı şekilde. Orada da jandarmadan izin alınması gerekiyordu, jandarma izin vermiyordu. Onu da İçişleri Bakanlığımızla görüştük, ondan da izinler alındı. Keçiören Köprüsü'nde her şeyimiz hazır. Ancak hala rektör yolun genişletmesini maalesef imzalamıyor. Yani yapılabilecek ne varsa enine bunların hepsi şu anda planlandı. Bir kısmının ihalesi yapıldı yapılmayı bekliyor” şeklinde konuştu.

YENİ METROBÜS HATTI GELİYOR

14 farklı noktada planlanan alt ve üst geçit ile köprülü kavşak projelerini sıralayan Yavaş, Ankara’da toplam uzunluğu 34 kilometreyi bulan üç yeni metrobüs hattı planlandığını açıkladı. Yavaş, “15 tane metrobüs almayı planlıyoruz. Bir tanesi Yenikent-Ulus Karapürçek. İkincisi Yıldırım-Beyazıt-Protokol Yolu-Konya Yolu-Ankara Üniversitesi-Kampüsü. Üçüncüsü Yıldırım-Beyazıt-Ovacık Mahallesi-Ettik Caddesi-Ankara Üniversitesi-Kampüsü-Gölbaşı diye. Buralarda çalışacak. İki tane metrobüsün projesi verildi. Mayıs ve Haziran'da birer tane verecekler. Bir metrobüsün maliyeti 1 milyon 165 bin Euro. Mayıs ve Haziran'da teslim edilecek” bilgisini verdi.

“YÜZLERCE OTOBÜSÜN ULUSA VE KIZILAY'A GİRMESİNİ ENGELLEYECEĞİZ”

Kızılay ve Ulus'a yönelik yeni metro aktarma hatları projesinden bahseden Yavaş, “Bunu deneyeceğiz arkadaşlar. Keçiören'den gelen veya bazı yerlerden detayı burada. Yüzlerce otobüsün Ulusa ve Kızılay'a girmesini engelleyeceğiz. Metroya aktarma yapacağız. Belki burada vardır. Yani ilk etapta 1510 otobüs metro hattına ring yapacak. Toplamda da biz 6.1 milyon kilometre tasarruf sağlayacağız. Ulus, Sıhhiye ve Kızılay'a girmeyecek. Merkez trafiğinde de yüzde 25 ile 30 azalma amaçlıyoruz” diye konuştu.

“DOLARI BİR SERBEST BIRAKIN NE OLDUĞUNU GÖRÜRSÜNÜZ”

Yavaş, ASKİ’nin gelir ve gider gerçekleşmeleri hakkında bilgi verirken AK Partili bir meclis üyesinin ‘Neden dolar karşılığını vermiyorsunuz?’ sorusu üzerine “Şimdi doları baskıladınız ya işinize geliyor değil mi? Doları bir serbest bırakın ne olduğunu görürsünüz. Doları serbest bıraksanız 50-60 ile çarpacağız bunları, yani gayet güzel de anlıyorsunuz niye öyle yapıldığını” yanıtını verdi.

Tatlar Arıtma Tesisi’nin projesinin bitmek üzere olduğunu ve yakın zamanda ihaleye çıkılacağını belirten Yavaş, tamamlanan İvedik - Temelli - Polatlı İçme Suyu Hattı hakkında ise şunları kaydetti:

“İvedik-Temelli Polatlı içme suyu. Burada bir bilgi vermek istiyorum. 110 bin metre yani 110 kilometre boru tamamlandı. Çelik boru. Kuşçu Mahallesi'nin bir adet terfi merkezi Kuşçu ve Kargalı Mahallelerinde iki adet 2500 tonluk su deposu tamamlandı. 2024 itibarıyla 2 milyar 17 milyon lira harcama yapıldı. Fakat kent merkezinde bir takım yapılması gereken şeyler var. Polatlı’nın merkezinde su kaçağı çok fazla. 170 kilometre şebeke hattı ihalesini yapıyoruz. 50 kilometre şebeke hattının da ayrıca yeniden imalatı yapılacak. Mevcut su depolarının su temini sağlayan 18 kilometre muhtelif çatılarda çelik boru iletim hatları, eski hatları olduğu için onlar da yeniden yenilenecek. Ondan sonra tek başına Polatlı suyu şeyi karşılar duruma gelecek. Aynı zamanda mesela geçen hafta Yenikent'te suları patlattı, tazyik arttı. Yenikent kullanıyor, Etimesgut'un bir kısmı kullanıyor. Ayrıca Anadolu Organize Sanayi buradan kullanacak.”

20 MİLYON METREKARE YEŞİL ALAN KENTE KAZANDIRILDI

2019-2024 yılları arasında 209 alanda yaklaşık 20 milyon metrekare yeşil alanı kente kazandırdıklarını açıklayan Yavaş Anka Park’a ilişkin ise şu bilgileri verdi:

“Anka Park'ın tamamını tertemiz yaptık, insanlara açacağız. 2 firmadan teklif var, o teklifleri size de gönderebilirim. Birisi Rusya'dan ortak şirket kuralım diyor. Yani bir takım önerileri var. Bir tane de bu Anka Park'ta daha önce çalışmış bir firmanın önerileri var. Bize verin 10 yıl sonra biz de size iade edelim diyor. Çalıştıralım orayı diyor ama 10 yıl sonra henüz onunla görüşemedim. Makinalar ne olur onu bilmiyoruz. Büyük ölçüde hasar var. Ama ben bu yıl en azından insanlara rekreasyon alanı olarak, havuzun başında gezip, yeşil alanlarda piknik yapacakları şekilde bu sene inşallah bahar aylarında orayı da açacağız. Oradaki taleplere göre küçük oyuncaklar çalışabilir durumda onlarda sorun yok. Gelecek taleplere göre de fikir geliştirerek daha nasıl etkinlikler yapıp orada daha yararlı nasıl şeyler yapılabilir bunları da oradaki talebe göre belirleyeceğiz. Mesela kadınların satış yapabileceği yerler… Orada aktiviteyi çoğaltalım ki oraya insanlar gelsin. Ancak gelen tekliflerin hepsi şöyle arkadaşlar: ‘Burayı tamamen oyun parkı yapalım, kişi başı şu kadar para alalım’ deniyor. Kişi başı para alalım dendiği zaman ben açıkçası sıcak bakmıyorum. Rekreasyon alanı herkese ait. Girsin içeri ama içeri girerken para almayalım. Oyuncağı kullanacaksa ücretini ödesin ona bir şey demiyorum. Ama içeri girerken genellikle para bir sefer alalım. Bir de Patent Enstitüsü’nün karşısı var. 1100 dönüm yer var. Orman Bakanı'ndan kiralamak için istedik verirlerse Anka Park'la beraber Hayvanat Bahçesi ve tüm alanların tamamı 5 milyon metrekarelik bir yeşil alanı orada oluşturmuş olacağız.”

“BİZE ‘METRO YAPMADI’ DİYENLER HAVALANI METROSU’NU HALA İHALE ETMEDİ”

Sunumunun sonunda Havalimanı Metrosu hakkında da konuşan Yavaş, "‘Havaalanı Metrosu ne olacak?’ diyordu. Ben Ulaştırma Bakanı'na sormanızı istiyorum. Çünkü 3000 lira koydular. Herhalde orayı da yapmayacaklar diye düşünüyorum. Bu da bilginiz olsun. Bize ‘metro yapmadı’ diyenler de 2022'den beri yatırım programlarında olmasına rağmen maalesef Havalanı Metrosu’nu hala ihale etmediler. En azından biz bir şey yaptık. Sizinkini de bir görelim yani Ulaştırma Bakanları'nınki de bir boy verin şöyle İstanbul'a yapıp durmayın. Varsa yoksa İstanbul'a metro, İstanbul'a metro… Yani başkentte havaalanına metrosu olmayan tek yer Ankara” diye konuştu.

ARZ EDEN VARSA GELİR ELİMİZİ TUTAR

Yavaş, “İlk başta, görevi devraldığımızda söylediğim sözü tekrar ediyorum. Bizim iktidar, muhalefet diye bir belediye başkanı veya belediye ayrımımız yok. Kar olduğu zaman, sel olduğu zaman merkezdeki belediyelerin hepsiyle birlikte çalışıyoruz. Kendilerine de çok teşekkür ediyoruz, çünkü sonuç itibarıyla herkes kendi ilçesine, beldesine ve vatandaşına hizmet ediyor. Aynı şekilde eksiğimiz, gediğimiz olduğu zaman bir telefonla bunları bize bildirebilirsiniz. Bizim iade-i ziyarete gidemediğimiz belediyeler var. Onlara da gideceğiz. İlk de Kesiköprü'de açılış yaptıktan sonra Bala Belediyemizden başlamak üzere. Yine faaliyet raporunda şunu söylüyorum; beraber çalışmaya hazırız. Arz eden varsa gelir elimizi tutar. Arz etmeyeni de kendisi belirtiyor” sözleriyle sunumunu tamamladı.