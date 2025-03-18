Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Üniversitesi'nin Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etme kararı sonrasında kendisinin aldığı kararı duyurdu. Yavaş, "Böylesine hukuksuz bir süreçte daha önce üçlü masada ifade ettiğim “Cumhurbaşkanlığı adaylığımı günü gelince değerlendireceğim” kararımı, bu hukuksuzluk ortadan kalkana kadar ASKIYA alacağımı da kamuoyuna ilan ediyorum" dedi.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Yavaş, “Cumhurbaşkanlığı adaylığımı günü gelince değerlendireceğim” kararını, hukuksuzluk ortadan kalkana kadar askıya aldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun hukuka ve tüm mevzuata uygun diplomasının iptal edilmesine ilişkin karar sonrası Türkiye demokrasisi maalesef bir başka evreye geçtiğini kaydederek, İstanbul Üniversitesi’nin verdiği karara tepki gösterdi.

"İmamoğlu’nun hukuk ve demokrasi dışı bir zorlama ile adaylık hakkının elinden alınmasına sessiz kalacağımızı ya da bundan hoşlanacağımızı kimse düşünmesin" diyen Yavaş, "Ben Ekrem Başkanımıza yapılan bu haksızlığı kabul etmiyorum. Tüm bu hukuki ve siyasi sürecin her dakikasında Ekrem Başkanımızın yanında olacağımı, böylesine hukuksuz bir süreçte daha önce üçlü masada ifade ettiğim “Cumhurbaşkanlığı adaylığımı günü gelince değerlendireceğim” kararımı, bu hukuksuzluk ortadan kalkana kadar ASKIYA alacağımı da kamuoyuna ilan ediyorum" dedi.

https://twitter.com/mansuryavas06/status/1902023781390147676

Yavaş, "CHP içindeki dayanışma duygumuzu ise kimse küçümsemesin ve bizlerin, en büyük makamlar karşısında bile bu birlikteliği kaybetmeyeceğimizi unutmasın. Hele, ‘selden kütük kapmaya’ çalışanlarla bizleri aynı tutmaya kalkmasınlar. Türkiye’de hukukun üstünlüğüne gölge düşüren her adımın karşısında olmaya, adalet ve demokrasi mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz. Ekrem başkanım; haklı mücadelenizin sonuna kadar yanınızdayız" ifadelerini kullandı.