İngiltere ve Fransa arasında yer alan Manş Denizi’nde batan göçmen teknesindeki 4 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi ise kurtarıldı.

İngiltere ve Fransa arasında yer alan Manş Denizi’nde batan göçmen teknesindeki 4 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi ise kurtarıldı.

İngiltere ile Fransa arasında yer alan Manş Denizi’nden geçmeye çalışan göçmenlerin bulunduğu bir teknenin batması sonrası başlayan arama kurtarma çalışmalarında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İngiliz ve Fransız arama kurtarma ekipleri tarafından helikopter ve can kurtarma botları ile gerçekleştirilen çalışmalarda 43 kişi kurtarılarak İngiltere’ye getirildi. İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman olayın ardından yaptığı açıklamada, "Trajik bir şekilde 4 ölüm meydana geldi. Bu korkunç trajediye Kraliyet Sahil Güvenliği, Sahil Ambulansı, Savunma Bakanlığı, Polis ve Sınır Gücü ile birlikte ticari balıkçı gemileri yanıt verdiler. Olaylar tam olarak ortaya çıktıktan ve gerekli soruşturma çalışmaları tamamlandıktan sonra tam bir açıklama yapılacaktır. Bu korkunç olaydan etkilenen herkes için derinden üzüntü duyuyorum" dedi.

İngiltere’de yerel saatle 03.00 sıralarında bir balıkçı teknesi tarafından fark edilen olayda, yaklaşık 50 kişiyi taşıyan bir bot Manş Denizi’nde batmıştı. Balıkçı teknesiyle beraber kurtarma çalışmalarına İngiltere Sahil Güvenliği, Kraliyet Ulusal Can Kurtarma Ekibi, Fransız Donanması ve bir hava ambulansı gönderilmişti. İngiliz medyasına göre, geçtiğimiz hafta Cuma ve Pazar günleri arasında toplamda 460 kişi küçük teknelerle Fransa’dan İngiltere’ye geldi. Resmi kaynaklara göre ise, bu yıl yaklaşık 45 bin kişi yasa dışı olarak Manş Denizi’nden İngiltere’ye geçti.